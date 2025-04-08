Anka Haber Ajansı 8 Nisan Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 8 Nisan Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 8 Nisan Salı gündemi

08.04.2025 09:04  Güncelleme: 09:17
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09.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan,  "Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye– Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - 19 Mart Operasyonu tutuklamalarını protesto gösterileri gerekçe gösterilerek tutuklanan Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi Temsilcisi Levent Dölek için Beyazıt Ana Kapı önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Eğitim İş, "haksız, hukuksuz tutuklamalara" karşı Silivri'de, Marmara Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İzmir Barosu, İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonunda Kırıklar Cezaevine dair hazırlanan raporun paylaşılacağı "Kırıklar Cezaevinde İnsanlık Suçu İşleniyor" başlıklı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 8 Nisan Salı Gündemi - Son Dakika

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