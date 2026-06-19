Ankara Adliyesi'nde Yeni Görevlendirme - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde Yeni Görevlendirme

19.06.2026 22:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni iş bölümü ve görevlendirmeleri belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı. Buna göre, Uzlaştırma İşlemleri Bürosu, Muhabere Bürosu ve Seri Muhakeme İşlemleri Bürosundan, Başsavcıvekili Halil Maçkaya sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Alper Türközmen, Ön Büro, Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri, Spor Suçları Soruşturma, HSK Soruşturma, Bakanlık Muhabere Bürosu ile HSK Muhabere Bürosundaki işlere bakacak.

Yargının Etkinliği Bürosu ve Talimat Bürosu ile Esas ve Karar Büroları, Başsavcıvekili Muharrem Songür'ün sorumluluğunda bulunacak.

Başsavcıvekili Namık Kemal Saltık, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Zamanaşımı Bürosu ile Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu olurken, Kanun Yolları Soruşturma Bürosuyla ilgili işleri ise Başsavcıvekili Hamza Yokuş yürütecek.

Başsavcıvekili Vural Balcı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanındaki ceza infaz kurumlarının yanı sıra İlamat İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosundaki işlere bakacak.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile İdari Yaptırım ve Kabahatler Bürosundaki işleri Başsavcıvekili Eşref Çağdaş, Avukat ve Noter Suçları, Özel Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri, Noter Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosundaki işleri de Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz yürütecek.

Başsavcıvekili Ekrem Karadere, 1 No'lu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunda görev alacak.

Genel Soruşturma Bürosundan başsavcıvekilleri Hamza Yokuş, Muharrem Songür, Eşref Çağdaş Bal ve Melih Aladağ sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Arif Naci Sucuoğlu, Arşiv Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Bürosu, İşyurtları Bürosu ile İdari İşler ve Levazım Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri ile Çocuk İzlem Merkezi, Başsavcıvekili Seyhan Köseoğlu Özbek koordinasyonunda olacak.

Başsavcıvekili Ahmet Akdeniz, Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosu, Duruşma Savcıları Bürosu ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerle iletişim ve koordinasyon görevlerini yürütecek.

Çocuk Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu ile Staj ve Eğitim Bürosundan ise Başsavcıvekili Esra Gül Can sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Serkan Başaran, Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu, Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ile Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda görev yaparken Başsavcıvekili Nuri Cavcav, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosundaki işleri yürütecek.

Başsavcıvekili Burak Akguş, 2 No'lu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu ile Uluslararası Adli İşbirliği Bürosuna ilişkin işlemleri yürütecek.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları için yeni büro kuruldu

Ayrıca Ankara Adliyesi'nde yeni kurulan Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosundaki tüm iş ve eylemlerden Başsavcıvekili Ahmet Şahin sorumlu olacak.

Başsavcıvekilleri Gamze Almalı, Ömer Örücü ise 1 No'lu Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev alacak.

Başsavcıvekili Örücü de Tanık Koruma ve Teknik İşlemler Bürosu, Medya İletişim Bürosu, Terör Suçları Ön Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yapacak.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, 3. Sayfa, Politika, Adliye, Güncel, Son Dakika

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