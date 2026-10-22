Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, TBB Başkanı Sağkan ile avukatlık sorunlarını görüştü - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, TBB Başkanı Sağkan ile avukatlık sorunlarını görüştü

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, TBB Başkanı Sağkan ile avukatlık sorunlarını görüştü
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Ankara Barosu Başkanlığına yeni seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBB Başkanı Erinç Sağkan'la bir araya geldi. Görüşmede baronun yeni dönem çalışmaları ile avukatlık mesleğinin güncel sorunları ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti.

Ankara Barosu Başkanlığına yeni seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBB Başkanı Erinç Sağkan'la bir araya geldi. Görüşmede TBB Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir ile TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi de hazır bulundu.

Görüşmede Ankara Barosu'nun yeni dönem çalışmaları ile avukatlık mesleğinin güncel sorunları ve mesleğe ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Türkiye Bankalar BirliğiÇağlayanGüncelSon Dakika

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