(ANKARA) - Ankara Barosu, dünyanın farklı ülkelerinden baro başkanlarıyla birlikte Paris Çağrısı'nı imzaladı. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve savunma özgürlüğünün korunması için uluslararası dayanışma çağrısında bulunan Baro, "Hukuk devletinin zayıflatılmasına alışmayı reddediyoruz" açıklaması yaptı.

Ankara Barosu, dünyanın dört bir yanından baro başkanlarının katılımıyla 27 Kasım 2026 tarihinde imzalanan Paris Çağrısı'na imza attığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve savunma özgürlüğünün korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"HUKUK DEVLETİ BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk devletini, yargı bağımsızlığını ve savunma özgürlüğünü korumak, sınırları aşan ortak sorumluluğumuzdur. Ankara Barosu olarak, dünyanın dört bir yanından baro başkanlarıyla birlikte 27 Kasım 2026 tarihinde Paris Çağrısı'nı imzaladık. Hukuk devletinin zayıflatılmasına alışmayı reddediyor, özgürlük, hak eşitliği ve mesleki dayanışma temelinde ortak mücadele irademizi Paris'ten bir kez daha yükseltiyoruz. Hukuk devleti bütün insanlığın ortak değeridir."