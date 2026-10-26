Ankara Barosu ve Yenimahalle Belediyesi adli yardım için protokol imzaladı

(ANKARA) - Ankara Barosu ile Yenimahalle Belediyesi arasında, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adli yardım hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi ve Gelincik Merkezi bünyesinde görev yapan avukatlar, Yenimahalle Belediyesi tarafından belirlenecek noktalarda ihtiyaç sahibi yurttaşlara hukuki destek sunacak.

Ankara Barosu, iş birliğinin amacını, adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak ve hak arama özgürlüğünü güçlendirmek olarak açıkladı.

Baro, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a destekleri için teşekkür ederek, "Adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak ve hak arama özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla iş birliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.