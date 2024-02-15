Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu OSB\'deki Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayicilerle ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Yavaş'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projeleri anlattı.
Başkentteki OSB'ler ile her yıl işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Yavaş, OSB'lerde üretimin artmasıyla istihdam sorununun azaldığına dikkati çekti.
ABB ile bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun bütçelerini hazırlarken 550 kuruluşun görüşüne başvurduklarını ifade eden Yavaş, "Şehri beraber yönetmenin anlamı budur. Sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese soruyoruz. Bugüne kadar oy vermeyenler veya bizim gibi düşünmeyenlerle ilgili bir tane bir sosyal medya mesajı yayımlamadım. Çünkü söz vermiştim. Rozetimizi çıkardık, sanki belediye başkanıymışız gibi işimize başladık ve hiç kimseyi ayırmadık." ifadelerini kullandı.
ASKİ'nin Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin eski ABB Başkanı Murat Karayalçın tarafından hayata geçirildiğini belirten Yavaş, tesise 2010 yılında Çevre Bakanlığınca ceza kesildiğini belirtti.
Tesisin yenilenmesi için proje hazırladıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:
"750 bin metreküpü ayrıştırılmadan Ankara Çayı'na gidiyor. Ankara Çayı'ndan Sakarya'ya karışıyor, buralarda sebze ekenler var. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı su alıyor. İstanbul'un suyu 3 yıl kokmuş. Yani büyük bir çevre felaketi. Aynen Erzincan'daki gibi sonuçlar olabilir. Biz bunu duyar duymaz gelince hemen proje ihalesine çıktık, proje bitti. Sayın Cumhurbaşkanına 'Böyle bir çevre felaketi söz konusu' diye arz ettik. O da onayladı ve yatırım programına aldı. Biz 275 milyon dolar krediyi bulduk. 25 milyon doları da öz kaynaklarımızdan harcayacağız. Ama Cumhurbaşkanı'nın onayladığı kredi belediye meclisinde tam 8 aydır bekliyor. İnşallah önümüzdeki dönem bu engel de kalkacak. Çünkü muhalefet etme adına halkın sağlığını düşünmemenin sonucunu sandıkta inşallah görecekler."
Yavaş, Anadolu OSB'deki toplantının ardından Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaret ettiği bir şirketin yemekhanesinde çalışanlarla yemek yedi.
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