Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi temmuz ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Işık'ın, Meclis üyelerinin Muharrem ayını tebrik etmesinin ardından söz alan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, geleneksel olarak düzenledikleri "Yağlı Güreş Festivali"nin 14 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirterek, tüm Meclis üyelerini festivale davet etti.

MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım tarafından verilen önergede yer alan, uygun görülen parklardan birine, UEFA tarafından ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin verilmesi ve park içine bozkurt sembolü heykelinin yapılması oy birliği ile gündeme alınarak İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

Mamak Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahir Alay da, Çankaya İlçesi Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'ndeki isimsiz park için önerdiği Mirabal Kardeşler ismine ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Smart Ankara Projesi kapsamındaki elektrikli bisikletlerin işletme ve işlettirme yetkisinin EGO Genel Müdürlüğüne verilmesine ilişkin başkanlık yazısının da görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı, gündem dışı söz alan meclis üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Işık, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.