Ulus'ta Tenekeciler Caddesi Tarihi Dokuya Uygun Yenileniyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'un simge noktalarından Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen Tenekeciler Caddesi'nde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje ile altısı tescilli olmak üzere toplam 28 yapı aslına uygun şekilde yenilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri; Ulus'ta bulunan ve Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen Tenekeciler Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesine başlamak için harekete geçti. Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan zanaat kültürünün önemli merkezlerinden biri olan caddede yapılacak çalışmalarla özgün dokunun korunarak daha estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Dış cepheden çatıya 28 yapı yenilenecek

Proje kapsamında cadde üzerinde bulunan altısı tescilli toplam 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Yapıların cephelerinde sıva ve boya işlemleri yapılırken, yıpranmış ve özgünlüğünü kaybetmiş doğramalar yenilenecek. Vitrin ve camekan düzenlemeleri daha estetik bir görünüme kavuşturulacak, çatı yenileme çalışmalarıyla yapıların fiziksel dayanımı artırılacak. Çalışmalar kapsamında cadde genelinde görsel kirliliğe neden olan tabela ve reklam unsurları da tek tip standartlara uygun hale getirilerek sokak bütünlüğü sağlanacak.

Tarihi doku korunacak

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, projenin Tenekeciler Caddesi'nin özgün karakterini koruyarak iyileştirmeyi amaçladığını belirterek, "Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplamda 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Cephelerde yer alan tabela ve reklam unsurları da belirli bir standart çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile görsel kirliliğin önüne geçilecek, sokak bütünlüğü sağlanacak ve bölgenin turistik cazibesi artırılacak" dedi.

Esnaftan projeye destek

Sobacılar Çarşısı esnafından Erdal İlgi, yaklaşık 50 yıldır bölgede esnaflık yaptığını aktararak, hayata geçirilecek projenin hem esnaf hem ziyaretçiler için büyük kazanım olacağını söyledi. İlgi, "Sobacılar Çarşısı'nda ekmek bayii ve unlu mamuller işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 50 yıldır buradayım. Babama üç gün yardım etmek için geldim, 50 yıl oldu. Bu çalışmalarla birlikte Ulus'ta gözle görülür bir değişim başladı. İnsanlar alışveriş için daha fazla gelmeye başladı. Ulus diğer semtlere göre daha uygun fiyatlı olmasıyla da tercih ediliyor" diye konuştu.

Üç kuşaktır aynı dükkanda hizmet verdiklerini belirten esnaf Halil Bülent Demirdöven ise bölgenin düzenlenmesinin hem esnaf hem de ziyaretçiler açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Dükkanımız yaklaşık 100 yıllık. Buraların daha düzenli, ulaşılabilir ve güvenli olması hepimiz için çok önemli. İnsanların rahatça gelip gezebileceği bir Ulus istiyoruz. Yapılacak yatırımlarla burası çok daha güzel bir yer olacak" dedi.