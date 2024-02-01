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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin YKS Ücretlerini Karşılıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin YKS Ücretlerini Karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin YKS Ücretlerini Karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan ailelerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı. Başvurular 1 Şubat 2024 ile 20 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilir.

01.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:15
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğun hakkı. Sosyal destek alan ailelerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarının YKS ücretlerini bu yıl da karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal destek alan ailelerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Söz konusu kriterleri karşılayan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 1 Şubat 2024 ile 20 Şubat 2024 tarihleri arasında forms.ankara.bel.tr/yks2024 adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin YKS Ücretlerini Karşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin YKS Ücretlerini Karşılıyor - Son Dakika
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