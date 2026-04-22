Ankara Çevre Yolu Özelleştirilecek Mi?
22.04.2026 00:31
CHP'li Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilip, paralı hale geleceğini iddia etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse yolun paralı hale geleceğini ve vatandaşlardan milyarlarca lira geçiş ücreti tahsil edileceğini savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu için Yap-İşlet-Devret modeli otoyollardaki ortalama kilometre başı ücretleri baz alarak olası geçiş tarifelerini paylaştı. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaparsa AKP yapar! Çok yakında, Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak! Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak işlettiği Ankara Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra Ankara Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum: İstanbul Ayrımı-İvedik Ayrımı: 39 TL. İvedik Ayr.-Esenboğa Ayr.: 40 TL. Esenboğa Ayr.-Samsun Ayr.: 56 TL. Samsun Ayr.-Yakupabdal Ayr.: 29 TL. Yakupabdal Ayr.-Konya Ayr.: 60 TL. Konya Ayr.-Eskişehir Ayr.: 81 TL. Eskişehir Ayr.-Ayaş Ayr.: 48 TL. Ayaş Ayr.-İstanbul Ayr.: 27 TL"

Bağlantı yolları dahil toplam 120 km. 2025 yılında Ankara Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 189 Milyon 350 Bin adet! 2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan Ankara Çevre Yolunun 2026 itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde; Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 7 Milyar 130 Milyon Lira olacak.

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 178 Milyar Lira. Güncel kurla en az 4 Milyar Dolar. Bunun adı, özelleştirme planı değil, soygun planıdır! Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda tekrar tekrar soyulmasıdır!"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
