(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 2026/104753 soruşturma numaralı dosya kapsamında; gelen ihbarlar, müşteki beyanları, MASAK tarafından gönderilen veriler üzerinde yapılan incelemeler, icra müdürlüğünden alınan şüpheli şahısların alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçlu şahısların ifadeleri ve yapılan çevre araştırmalarında 6 şüphelinin tefecilik suçunu işledikleri yönünde delil elde edilmesi üzerine haklarında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."