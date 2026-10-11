Ankara'da 4-10 Ekim uyuşturucu operasyonlarında 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 4-10 Ekim uyuşturucu operasyonlarında 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince 4-10 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı. Başkent genelindeki baskınlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 tabanca ve 62 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkent genelinde uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapanların adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 hassas terazi, 2 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör ve 62 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu.

Ekiplerin, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da 4-10 Ekim uyuşturucu operasyonlarında 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı - Son Dakika
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