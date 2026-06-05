Ankara\'da Alev Alan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

ANKARA'da seyir sırasında alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi. Minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı ilçesi ile Malıköy Organize Sanayi Bölgesi hattında çalışan, içinde 12 işçinin bulunduğu minibüs, Sincan Temelli mevkisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.