Ankara'da Atık Su Hatları Kazısız Tamir Edilecek - Son Dakika
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Ankara'da Atık Su Hatları Kazısız Tamir Edilecek

ABB, atık su ve yağmur suyu hatlarını kazısız astarlama yöntemiyle onarmak için ihale düzenleyecek.

04.12.2024 11:49
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki atık su ve yağmur suyu hatlarını astarlama yöntemiyle kazmadan onarmak ve rehabilite etmek için çalışma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), mücavir alan sınırlarındaki atık su ve yağmur suyu hatlarının kazısız kaplama yöntemiyle yenilenmesi için ihale düzenleyecek.

Çalışma kapsamında, Ankara 3'üncü Bölge Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığının sorumluluk alanındaki mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının, polyester takviyeli reçine emdirilmiş cam elyaf malzeme kullanılarak kürleme yöntemiyle astar (UV-CIPP) kaplanması hedefleniyor.

Kanalizasyon hatları önce yüksek basınçlı araçlarla temizlenecek ve kapalı kamera yardımıyla kaplamaya uygunluğu tespit edilecek. Kazısız yapılacak kaplama işlemiyle kullanım ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının rehabilite edilmesi, dayanlıklılığının arttırılması ve sızdırmazlığının sağlanması amaçlanıyor.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başlanacak çalışmanın, 365 günün sonunda tamamlanması planlanıyor.

Son teklifleri 30 Aralık Pazartesi Günü saat 10.00'da alınacak ihale, ASKİ'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Atık Su Hatları Kazısız Tamir Edilecek - Son Dakika

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