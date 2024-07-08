Ankara'da bir parka Merih Demiral'ın adı verilecek - Son Dakika
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Ankara'da bir parka Merih Demiral'ın adı verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım tarafından, milli futbolcu Merih Demiral adına bir parka 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' isminin verilmesi önergesi sunuldu. Önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile gündeme alındı ve İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

08.07.2024 22:37
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin bir parka verilmesi teklifi görüşüldü.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım tarafından, uygun görülen parklardan birine, UEFA tarafından ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin verilmesi önergesi sunuldu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Merih Demiral'ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka, Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim."

Meclis üyelerinin oy birliği ile gündeme alınan önerge, İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da bir parka Merih Demiral'ın adı verilecek - Son Dakika

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