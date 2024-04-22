Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde gençlerle iklim liderliği söyleşisi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde gençlerle iklim liderliği söyleşisi yapıldı

Ankara\'da düzenlenen \'Blue Talks\' etkinliğinde gençlerle iklim liderliği söyleşisi yapıldı

Ankara'da 'Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği' temasıyla düzenlenen 'Blue Talks' etkinliği kapsamında, çocuklarla ve gençlerle 'Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi' başlıklı atölye etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, okyanusların önemine ilişkin gençlerle sohbet etti. Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik ise okyanusların atmosferi temizlediğini anlatarak, gençlerle geleceğe nasıl katkıda bulunabileceklerini konuştu. Etkinlik, gençlere yönelik eğlenceli ve öğretici aktivitelerle sona erdi.

22.04.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği kapsamında, çocuklarla ve gençlerle "Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Blue Talks" etkinliği, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

"Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı etkinlikte konuşan Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, okyanusların insan hayatı, gıda güvenliği ve çevre için önemine ilişkin gençlerle sohbet etti.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de okyanusların atmosferi temizlediğini anlatarak, daha doğmamış çocuklara nasıl bir gelecek bırakabilecekleri konusunda gençlerle sohbet etti.

Kosta Rika'daki Barış Üniversitesinin (UPEACE) Somali temsilcisi Dr. Mohamed Osman, insanların okyanusları kirlettiğine işaret ederek, bunu önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği, gençlere yönelik eğlenceli ve öğretici aktivitelerle son buldu.

"Blue Talks"

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay??????? ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.

Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde gençlerle iklim liderliği söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde gençlerle iklim liderliği söyleşisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement