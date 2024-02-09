Ankara'da FETÖ Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Ankara\'da FETÖ Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y., FETÖ/PDY'ye üye olmak, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet suçlarından arandığı gerekçesiyle yakalandı. Gözaltına alınan H.İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

09.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
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ANKARA'da FETÖ firarisi eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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