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Ankara'da Filistin için Protesto

Ankara\'da Filistin için Protesto

ANFİDAP, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

04.05.2025 20:59
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Protestoya katılan vatandaşlar, "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor", "Yaşasın küresel intifada", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek için çocukların en önde yer aldığı kortej, Büyükelçilik önüne çocuk ayakkabıları ve kefenler bıraktı.

Platform adına açıklama yapan Burak Çıkıryel, çocuklar, kadınlar ve masum siviller katledilirken dünyanın utanç verici bir sessizliğe gömüldüğünü ifade etti.

İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri çiğnediğini, uluslararası kuruluşların sadece lafta tepki verdiğini, elleri kolları bağlı şekilde kınama açıklamalarıyla zaman geçirdiğini vurgulayan Çıkıryel, şunları söyledi:

"Eğer bugün bu suçlar Batı'da işlenmiş olsaydı, ABD ve NATO başta olmak üzere bütün Batılı devletler tüm yaptırım mekanizmalarını çalıştırıyor olacaktı. Ama söz konusu mazlum Filistin halkı olunca ABD ve NATO, Siyonist İsrail'in suç ortaklığını gizli saklı değil aleni şekilde yapmaktadır. Bu kirli destek bugünkü soykırımın yolunu açan en büyük alçaklıktır."

Yetkililere çağrıda bulunan Çıkıryel, "Özgürlük Filosu'na ait her gemi Filistin kıta sahanlığı ve uluslararası sularda koruma altına alınmalıdır. Her türlü müdahale uluslararası kuruluşların gündemine taşınmalı ve İsrail'in vicdan gemilerine saldırıları bu sefer cezasız bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Filistin için Protesto - Son Dakika

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