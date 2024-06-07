Ankara'da fırtına ve sağanak yağış sonucu çatıdan uçan parçalar maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Ankara'da fırtına ve sağanak yağış sonucu çatıdan uçan parçalar maddi hasara yol açtı

Ankara\'da fırtına ve sağanak yağış sonucu çatıdan uçan parçalar maddi hasara yol açtı

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına sonucunda bir apartmanın çatısından uçan parçalar çevredeki ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu. Sincan'da bulunan bir apartmanın çatısı fırtına nedeniyle uçarken, çatıdan uçan tahta parçaları dairelerin balkon duvarı ve pencerelerine zarar verdi. Ayrıca, elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

07.06.2024 02:37
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ANKARA (AA) Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından uçan parçalar, çevredeki bazı ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu.

Ankara'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sincan'da Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısı, kuvvetli fırtına nedeniyle uçtu.

Etrafa saçılan malzemeler, çevredeki bazı apartmanlar ve park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Çatıdan uçan tahta parçaları, dairelerin balkon duvarı ve pencerelerine zarar verdi.

Ayrıca, elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA

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