Ankara\'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı

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ANKARA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 20'den fazla kadın kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 otele yapılan baskınlarda, aralarında otel görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı, oteller mühürlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.