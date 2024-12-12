Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı

Ankara\'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 20'den fazla kadın kurtarıldı. Operasyonda çeşitli otellere baskın yapıldı ve oteller mühürlendi.

12.12.2024 08:07  Güncelleme: 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 20'den fazla kadın kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 otele yapılan baskınlarda, aralarında otel görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı, oteller mühürlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
21:47 Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ’’La Nina’’ açıklaması Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''La Nina'' açıklaması
12:52 Türk polisleri, Esad’ın devrilmesini kutlayan Suriyeli’nin yaptığını affetmedi Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
12:48 Rusya’dan İsrail’in Suriye saldırılarına ilk tepki Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
12:35 Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı
12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
12:00 Suriye’de yayın yapan TRT ekibine saldırı Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı
11:54 Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 08:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 20 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.