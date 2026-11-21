Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.