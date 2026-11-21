Ankara'da gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor; cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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