Ankara'da İsrail ve ABD'ye Protesto

17.05.2026 17:57
Ankara'da düzenlenen yürüyüşte, İsrail ve ABD kınandı; katılımcılar çeşitli sloganlar attı.

(ANKARA) - Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Çukurambar Sefa Camisi'nden ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü, yapılan açıklamada, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri kınandı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve Ankara Sivil Toplum Platformu, "Küresel İşgale, Küresel Direniş" yürüyüşü yaptı.

Çukurambar Sefa Camisi'nden başlayan başlayan yürüyüş, Çukurambar'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği önünde sonladı. Yürüyüş sırasında, "Katil İsrail katil ABD", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Küresel işgale küresel dieniş", "Hamas'a selam direnişe devam", "Sumud siyasi onurumuzdur" sloganları atıldı, Türk bayrakları, Filistin bayrağı ve Tevhid bayrakları açıldı.

"HAYDUT DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTA"

Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, "Bugün emperyalizmin ve Siyonizm'in küresel zorbalığına karşı tek ses, tek yürek olmak için buradayız. İnsanlık tarihi uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı küresel zorbalığın sınır tanımadığı karanlık bir dönem geçirmektedir. Siyonist rejimin esiri olmuş ABD yönetimi, İsrail'in güvenliğini ve dokunulmazlığını merkeze alan yeni bir haydut dünya düzeni inşa etmeye çalışmaktadır. Bu düzen gücü hukukun yerine koymakta devletlerin egemenlik haklarını yok saymakta insanlığın temel değerlerini ortadan kaldırmaktadır" denildi.

"KİTLESEL KATLİAMLAR İNSANLIK TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"

Irak ve Afganistan'ın işgal edilmesinin milyonlarca sivilin ölümüne, mülteci krizlerine ve bölgesel istikrasızlığa yol açtığı, Venezuela ve Küba gibi ülkelerdeki siyasi müdahaleler ve uygulanan ekonomik yaptırımların, halkların temel yaşam hakkını yok sayan saldırılar niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, "Bu örnekler ABD'nin küresel ölçekte güçlülüğün hukukunu dayatarak uluslararası düzeni sürekli zedelediğini göstermektedir. Son olarak işgalci İsrail tarafından yönlendirilen ABD İsrail ile hiçbir hukuki gerekçe olmadan haydutça İran'a da saldırmıştır. İran'a yönelik saldırılarda sivillerin ve özellikle çocukların hedef alınması hayati önemi haiz, altyapının yok edilmesi insanlık suçudur. Savaş adı altında yürütülen bu saldırganlığı kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamanın ardından eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya şiir okudu. Şiirin sonrasında Kürsel Sumud filosunda bulunan Zeynel Abidin ile canlı bağlantı kurularak son gelişmeler hakkında bilgi alındı. Diyanet İşleri Bakanlığı Başkanlık Müşaviri Abdürrezak Ateş tarafından okunan duanın ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

