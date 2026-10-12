Ankara'da jandarma operasyonlarında yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da jandarma operasyonlarında yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi

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Jandarma Suç Araştırma Timleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Ankara'da yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı. Aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişinin de yer aldığı bu kişiler adli makamlara sevk edildi.

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 60 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 77 kişi yakalandı.

Yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da jandarma operasyonlarında yakalanan 165 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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