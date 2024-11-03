Ankara'da Kaçakçı Operasyonu

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Ankara'da kaçakçılık suçundan arama kaydı bulunan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olarak aranan kaçakçıları yakalamak için çalışma başlattı.

1 Kasım'da bir adrese düzenlenen operasyonda, arama kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, görüntü ve ses alma aparatı, içerisine dinleme cihazı yerleştirilmiş flaş bellek, GPS cihazı, yılan kamera, şok cihazı, güneş enerjili aküler de olmak üzere toplam 277 malzeme ele geçirildi.