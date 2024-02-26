Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar kaçtı - Son Dakika
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Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar kaçtı

Ankara\'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar kaçtı

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar, aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza sonucu hayatını kaybeden yayaların olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından belirlendiği bildirildi.

26.02.2024 03:37  Güncelleme: 03:37
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Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C'ye yolda hızla ilerleyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası otomobili terk ederek olay yerinden kaçan sürücü ve yanında bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ankara, Güvenlik, Trafik, Suç, Güncel, Son Dakika

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