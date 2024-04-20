Ankara'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı

Ankara\'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.

20.04.2024 11:38
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "slot" diye tabir edilen şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi.

İş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatılırken, oyun makinesi ve makine içerisinde bulunan para muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı - Son Dakika

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