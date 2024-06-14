Ankara'da Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'da, Kurban Bayramı tatili öncesinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı. Tatilin huzur ve güven ortamında geçirilmesini sağlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu ve helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücüler yerdeki ekiplere bildirilerek işlem yapıldı. Trafik denetimleri gün boyu devam edecek.

14.06.2024 13:31
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığınca Ankara'da, Kurban Bayramı tatili öncesinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Bugün mesai bitiminde başlayacak tatilin huzur ve güven ortamında geçirilmesini sağlamak amacıyla trafik yoğunluğu yaşanabilecek noktalarda, kontrol noktaları oluşturuldu.

Kara yollarının yanı sıra havadan helikopterle de kontroller gerçekleştirildi, koordineli olarak yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Gölbaşı- Bala Karayolu (Konya yolu) üzerinde helikopter ile yapılan havadan trafik denetimi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Ekipler, helikopterle havalanarak belirlenen güzergahlarda denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali gerçekleştiren sürücüler, yerdeki ekiplere bildirilerek gerekli işlemin uygulanması sağlandı.

Havadan ve karadan trafik denetimleri gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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