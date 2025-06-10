Ankara\'da Madleen Gemisi İçin Protesto

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısı Ankara'da protesto edildi.

İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, "Madleen Gemisi insanlığın vicdanı", "nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada Platform adına açıklama yapan, Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, İnsanlığın 20 aydan fazla süredir olağanüstü bir zulme ve vahşi bir soykırıma tanıklık ettiğini söyledi.

İsrail'in, on binlerce insanın ölümüne, çok sayıda insanın sürgününe ve çocukların açlıktan ölme tehlikesi altında kalmasına neden olan saldırılarına ara vermeden devam etiğini belirten Öğüt, vicdanlı insanlarının onurlu tavırlarının ve desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Bu onurlu tavrın en güzel örneklerinden birinin "Özgürlük Filosu Koalisyonu" tarafından organize edilen ve 1 Haziran'da İtalya'dan hareket eden Madleen gemisi olduğunu dile getiren Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak niyetiyle sorumluluk alarak farklı ülkelerden bir araya gelen 12 vicdanlı insanı taşıyan bu gemiye, beklenildiği üzere terör devleti tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. İşgalci rejimin savunma bakanının İsrail ordusuna, 'geminin Gazze'ye ulaşmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması' talimatını verdiğini duyurmasının ardından, gemiye uluslararası sularda kimyasal sıvılar atılarak müdahale edilmiş, geminin dış dünyayla bağlantısı kesilmiş ve düzenlenen baskınla mürettebat rehin alınarak kaçırılmıştır. Sivil girişimlere karşı daha önce Mavi Marmara örneğinde takındığı hukuk tanımaz, acımasız ve pervasız tavrını Madleen gemisine yönelik de sergileyen işgal rejimi, bu şımarıkça tutumunu güç sahiplerinin sessizliğine, hatta doğrudan ve dolaylı onayına borçludur."

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan platform üyeleri daha sonra dağıldı.