Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Meyve Ağaçlarının Gelişimine Destek

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmaya yönelik destekleri kapsamında ATA Çiftliği'nde "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu" başlattı. Beş gün süren ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursa 50 üretici katılırken, program sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Başkentli üreticiler için ATA Çiftliği'nde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu" düzenlendi.

Beş gün süren kurs, iş güvenliği eğitimiyle başladı. Eğitimler kapsamında iklim ve toprak yapısına göre meyve türü seçimi, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, sert kabuklu ve üzümsü meyvelerin ekolojik istekleri, bakım işlemleri, budama ve terbiye sistemlerine ilişkin teorik bilgiler verildi.

Kurs programında ayrıca hasat ve muhafaza süreçleri, ahududu, kara mürver, goji berry ve kızılcık gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin budama teknikleri ile budama sonrası izlenecek yollar ve budama atıklarının değerlendirilmesine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

"Türk tarımının bel kemiği küçük ve orta boy işletmeler"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmayı, verimli ve yerine göre uyumlu olabilecek ağaçlar yetiştirmek ve korumak için başlatıyoruz. Türkiye çok büyük bir tarım ülkesidir. Ankara da Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden bir tanesidir. Bizim yapmamız gereken şey Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyeler olarak, küçük ve orta boy bütün tarım işletmelerini ayakta tutmak. Şuna inanıyoruz; Türk tarımının bel kemiği küçük ve orta boy tarım işletmeleridir" dedi.

"Ankara'da ürün çeşitliliği artırılmalı"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal ise Ankara'nın tarım potansiyeline işaret ederek, "Ankara'mız ekilebilir arazi bakımından Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tarım arazisine sahip. Yaklaşık yüzde 68'lik bir alan tahıl üretimine ayrılmış durumda, yüzde 26'lık bir nadas alanımız var, yüzde 3'lük sebzeye ayrılmış bir bölümümüz var, sadece yüzde 1,5'luk toplam ekilebilir bir alanda da meyvecilik ve bahçecilikle uğraşılıyor. Bu son derece düşük bir seviye, bunu artırmanın yoluna gidilmeli, ürün çeşitliliği Ankara'da artırılmalı" diye konuştu.

50 üretici ağaçlar üzerinde budamayı deneyimledi

Teorik eğitimin ardından Ata Çiftliği'nde düzenlenen uygulamalı eğitimde, dut, kayısı, ceviz, erik, vişne, badem ve kiraz ağaçları üzerinde 50 üreticiye budama ve terbiye uygulamaları gösterildi.

Kursa katılan vatandaşlardan bazıları ise kursun son derece faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

-Mahmut Karatepe: "Yerel yönetimlere bu tür programları icrasından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. İlgili personel arkadaşların konuya görev gereği değil gönüllü olarak katılımına şahit olmak ayrıca mutlu etti bizi. Budama amaçlı geldik ama arazinin yapısı, toprak analizi, ürün seçimi, iklim değerlendirmesi gibi genel hatlarıyla özellikle sezonluk ürün yetiştiriciliği anlamında bilgilendirmeler yapıldı. Son derece memnun kaldık. Bahçe işine devam ediyorum ve burada bilmediğim pek çok şeyi öğrenme imkanı buldum."

-Şerafettin Özkan: "Emekli olduktan sonra bahçe yaptım. Bu kursa katıldıktan sonra hiçbir şey bilmediğimi anladım. Bir çocuk gibiymiş ağaçlar da. Biz kara düzen iş yapıyormuşuz bu kurstan bunu anladım. Bu kurs bana çok faydalı oldu."

-Aynur Tabak: "Organik üzüm yetiştiricisiyim. Meyve ağaçlarını tanıdık, akademik bilgiler elde ettik, ağaçların mevsimsel süreçlerini öğrendik. Sahada olmak en iyi öğreticidir bence."

-Savaş Gönen: "Tarım teknikerliği işi ile meşgulüm. Genellikle budamalar hatalı yapılıyor birçok kişi kulaktan dolma bilgilerle yapıyor. Bunun da olumsuz sonuçları oluyor. Hatalı budama ağacı birkaç yıl geriye atabiliyor. Ciddi zaman ve mali kayıplar olabiliyor bu yüzden. Bu kursun düzenlenmesi büyük bir avantaj oldu benim için. Bu kursa binlerce başvuru olmuş. Demek ki bir talep var bu yüzden tekrar kursun düzenlenmesini isteriz ve teşekkür ederiz."