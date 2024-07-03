Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu'ndan mahkeme önünde açıklama: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek - Son Dakika
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Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu'ndan mahkeme önünde açıklama: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dava duruşması sonrası açıklama yaptı. Ayşe Ateş, "Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar, devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçun yanına kalacağını zannetmesin." dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Hiç kimse endişe etmesin. Bu davada adalet gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

03.07.2024 15:43  Güncelleme: 16:28
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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar, devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçun yanına kalacağını zannetmesin." dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın üçüncü celsesine avukat beyanlarıyla devam ediliyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı milletvekilleri de duruşmayı izliyor.

Ülkü Ocakları Eski Başkanının Eşi Ayşe Ateş: Devletin Adil Yüzüyle Tanışacaklar

KILIÇDAROĞLU VE AYŞE ATEŞ KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Duruşmaya öğle arası verilmesinin ardından Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Mahkemenin bir buçuk yıl sonra nihayet başladığını ve büyük bir kumpas tiyatrosunun sergilendiğini söyleyen Ateş, ezberletilmiş ifadelerle siyasi bir cinayetin adi bir cinayet davasına çevrilmek istendiğini belirtti.

"BU KURULAN KUMPAS, BUNLARIN BAŞINA GEÇECEK, GEÇİRİLECEK"

Sanıkların, Ülkü Ocakları mensupları ve MHP yöneticilerinin söylemleriyle örtüşen ifadeler verdiklerini savunan Ateş, "Bu görülen tablo gerçekten içler acısı. Yargılanan ne? Yargılanan kim? Ben bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar, devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçun yanına kalacağını zannetmesin." diye konuştu.

Ülkü Ocakları Eski Başkanının Eşi Ayşe Ateş: Devletin Adil Yüzüyle Tanışacaklar

"BU SİYASİ CİNAYETİN SİYASİ AYAĞININ ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYORLAR"

Sanıkların sanki tesadüfen bir ayara getirilmiş gibi izlenim oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Ayşe Ateş, şunları kaydetti: "Bir set çekmişler. O setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar kurdukları her oyun, her alçaklık onların başına geçecek. Bunu herkes böyle bilsin."

"BU DAVA KİM VURDUYA GİDERSE ÜLKE KAYBEDER"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme salonunda, sanki bir siyasi olay değil de adi bir olaymış gibi algı yaratılmak istendiğini söyledi. Bir annenin, bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Salonda, birbirleriyle anlaşan, neleri konuşacaklarını önceden planlayan bir yapıyla, bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama hiç kimse endişe etmesin. Bu davada adalet gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybederiz." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'in davasının, 83 milyonun davası olduğunu belirterek, "Bu dava bir adalet davasıdır ve bu adalet davasını takip etmek, izlemek, sonuçlandırmak da adaleti savunan herkesin ortak görevi olmak zorundadır." diye konuştu.

Ülkü Ocakları Eski Başkanının Eşi Ayşe Ateş: Devletin Adil Yüzüyle Tanışacaklar

"FERİŞTAHI GELSE BİZ BU DAVAYI TAKİP EDECEĞİZ"

Sanıklardan Doğukan Çep'in, duruşma sırasında "Bay Kemal nerede?" diye bağırdığının hatırlatılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Adaleti aradığım için, bu davayı kamuoyunun gündeminde tuttuğum için hazmedemiyorlar. 'Nasıl olsa bu siyasi davadır, biz cinayeti işleriz, arkamızda büyüklerimiz var, bu olayı kapatırlar' diye düşünüyorlardı. Düşünceleri, inançları buydu. Ama baktılar ki karşılarında, evet, onların da ifade ettiği gibi Bay Kemal var. Adaleti savunan bir insan var. Adaleti savunmazsak dünyayı yok etmiş oluruz. Dolayısıyla Sinan Ateş bu ülkenin yetiştirdiği bir entelektüeldi, bir akademisyendi. Böyle sokak ortasında vurulacak, katledilecek ve biz gözlerimizi kapatacağız, görmeyeceğiz. Onların feriştahı gelse biz bu davayı takip edeceğiz."

Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu\'ndan mahkeme önünde açıklama: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu'ndan mahkeme önünde açıklama: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa gültekin: Helal olsun Ayşe hanım. 6 3 Yanıtla

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