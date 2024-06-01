Ankara'da Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis memuru Burak Karakuzu, memleketine gitmek için yola çıktığı sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada otomobil takla atarken, polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.06.2024 10:03
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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde polis memuru Burak Karakuzu (30), otomobiliyle memleketine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, saat, 06.00 sıralarında Nallıhan- Ankara kara yolu Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan'a giden Burak Karakuzu yönetimindeki 06 REZ 08 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde polis memuru Burak Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Sadullah K. ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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