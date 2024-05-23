Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Etkiliyor

Ankara\'da Sağanak Yağış Trafiği Etkiliyor

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak yağış, trafikte kısa süreli aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara Valiliği de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

23.05.2024 08:51
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Ankara'da sağanak etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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