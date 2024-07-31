Ankara'da Sürdürülebilirlik Odaklı Girişim Fikri Yarışması Düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Sustain2solve Summit 2024 Ankara" başlıklı Sürdürülebilirlik Odaklı Girişim Fikri Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e gelen 18-25 yaş arasındaki 60 genç, gruplar halinde 48 saat içinde geliştirdikleri projelerini alanında uzman jüriye sundu. Projeleri değerlendirilen ve derece alan birinci, ikinci ve üçüncü gruplar, girişim hızlandırma programına dahil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, girişimcilik alanında fark yaratmak isteyenlere ilham olmak için projelerine devam ediyor. Bu kapsamda "Sustain2solve Summit 2024 Ankara" başlığıyla düzenlenen Sürdürülebilirlik Odaklı Girişim Fikri Yarışması, Dikmen'deki Ankara Teknoloji Köprüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Teknoloji köprüsündeki final öncesi etkinliğin online döneminde, 98 farklı üniversiteden 351 girişimci, bireysel olarak takımlar halinde programa katıldı. Online kampta dereceye giren 10 takım, yüz yüze finalde Ankara Teknoloji Köprüsü'nde bir araya gelerek 48 saat kesintisiz olarak fikirlerini geliştirmeye devam etti. 18-25 yaş arasındaki gençler iki gün içinde geliştirdikleri projelerini, alanında uzman jüriye sundu. Fikir geliştirme kampı sonunda jüri tarafından seçilen en iyi projeler, hızlandırma programı ile hayata geçirilerek girişimlere dönüştürülecek.

Sustain2Solve Kurucusu Mehmet Erka Akbulut, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Sustain2Solve üniversite öğrencilerinden oluşan bir topluluk. Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik organizasyonları düzenliyoruz. 2 yıllık bir proje ve 2. yılını bu yıl gerçekleştiriyoruz. Bu yıl online da tam 98 farklı üniversiteden başvuru aldık ve toplam 50 tane takım bu sürece dahil oldu. Takımlar online aşamada mentorlar eşliğinde farklı problem ve farklı konularda sunum hazırladı. 400 üniversite öğrencisi online sürecimize dahil oldu. Online süreçte fikri olan takımlar mentorlar eşliğinde fikirlerini geliştirirken fikri olmayan takımlarda problem tespit ederek o probleme çözüm üretmeye çalıştılar. Toplam 319 tane mentor görüşmesi gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden sonra oluşan fikirleri jürilerimize sunduk. Ankara finali ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Köprüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Çok büyük katkılar sağladılar bize teşekkür ediyoruz. Büyükşehir mentorları da bize eşlik etti."