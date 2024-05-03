Ankara'da tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

Ankara\'da tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde S.K. isimli şüpheli, bilinmeyen nedenle tartıştığı Edanur K'yi bıçaklayarak öldürdü. Aynı kavgada Nur G. de bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Edanur K, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Nur G'nin ise sağlık durumu iyi. Şüpheli S.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 00:31
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Ankara'da tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Sincan ilçesinde S.K. (34), bilinmeyen nedenle tartıştığı Edanur K'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan Nur G'yi de bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Edanur K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nur G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ankara, Sincan, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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