Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şahinler Tabiat Parkı'na Ücretsiz Doğa Yürüyüşü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarıyla Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan doğa yürüyüşlerini düzenli olarak vatandaşlarla buluşturan ABB, Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'na ücretsiz doğa yürüyüşü düzenledi.

Doğa yürüyüşü için yedi otobüs kaldırılırken; her yaştan 200'e yakın vatandaş etkinliğe katılım gösterdi. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşte, Başkentliler hem sosyalleşti hem de doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşadı.

ABB Spor Eğitim Şefi İlknur Demirciceşmesi, bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini belirtti. Başkentlilerin etkinlik duyurularını, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini vurgulayaran Demirciceşmesi, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün, Kızılcahamam'da Şahinler Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan 10 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Aslında doğa yürüyüşü sadece fiziksel sağlığımıza katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda doğayla iç içe kuş sesleriyle, yeşilin her tonuna dokunarak şehir stresinden uzakta vatandaşlarımızla birlikte zihinsel sağlığımıza da katkıda bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak doğa yürüyüşümüze periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizleri, Büyükşehir'i sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler."

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Burak Göktaş ise Büyükşehir ile iş birliği içinde oldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Ankara İl Temsilciliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile ayda bir beraber yaptığımız doğa yürüyüşümüzün bu haftaki rotası olan Şahinler Tabiat Parkı rotasına yürüyeceğiz. Sanırım 150 veya 200'e yakın katılımcı var hava da çok güzel. Sağ olsunlar belediyemizin katkısıyla Ankara halkına böyle bir hizmet ediyoruz. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Gülay Tokuş: "İlk defa katılıyorum. Normal günde ulaşamayacağımız, gidemeyeceğimiz kadar uzak yerler. Özellikle kadınlar lokalinin halkımıza çok büyük faydası var, her anlamda; kadınların üzerinde onların yaşamları üzerinde çok büyük etkisi var. Kendileri adına, çocukları adına, aileleri adına çok büyük katkıları olduğuna inanıyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz."

-Yeşim Çetin: "Ankara Büyükşehir'in düzenlediği gezi gerçekten çok güzel hava da çok güzel. Bu arada hem kültürel olsun hem sağlık açısından olsun gezilere katılmaya özellikle çabalıyorum. Daha önce kültürel gezilerine de gitmiştim çok güzeldi, görmediğimiz yerleri görüyoruz, tarihi dokusunu öğreniyoruz hem oradaki esnafa bir nebze de olsa destek çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden çok güzel verimli geziler. Özellikle herkese tavsiye ediyorum. Genel olarak Ankara halkı da ilgi gösteriyor, kontenjanlar hızlı bir şekilde doluyor. Şehir hayatından biraz uzaklaşmak biraz yeşille doğayla baş başa olmak hepimize çok iyi geliyor. Sağlık açısından hem de maneviyat açısından devamını diliyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz."

-Süleyman Kuran: "Şahinler Tabiat Parkı'na gidiyoruz, aslında baharın gelişini kutlayacağız orada. Bu etkinlikler için belediyemize teşekkür ediyorum."

-Mustafa Bölük: "Belediyemizden memnunuz. Allah razı olsun böyle geziler düzenliyor, bizi mutlu ediyor. İnsanların böyle gezilere her zaman ihtiyaçları var. Doğayla baş başa bir gün geçirmek dileğiyle diyorum, belediyemize teşekkür ediyorum."

-Dilek Çetin: "Harika, belediyemize teşekkür ediyorum, biz geçen sene de gelmiştik. İstesek de bazen yapamayacağımız şeyler birileri tarafından sunuluyor. Bu hizmet de belediye tarafından sunulduğu için teşekkür ediyorum."

-Emre Kahraman: "Çok güzel bir etkinlik, bugün hava da çok güzel. Herkes çok keyifli görünüyor. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum."

-Serap Karadağ: "Belediyemize teşekkür ediyorum, gezi gerçekten çok güzel. Arkadaşımızla her sene katılmaya çalışıyoruz. Bazen imkanın varsa da olamayabiliyor ya bu imkanı bize yarattığı için başkanımıza da teşekkür ediyorum."