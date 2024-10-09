Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması - Son Dakika
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Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması

Ankara\'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına ücretsiz HPV aşısı sunuyor.

09.10.2024 13:49
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi işbirliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş liderliğinde, sosyal destek alan ailelerin çocukları için ücretsiz HPV aşısı uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 9-30 yaş aralığındaki kişilere yönelik "HPV Aşı Programı" için başvurular, 20 Mart-20 Nisan arasında kabul edildi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı.

Projeye, 15 milyon 180 bin lira bütçe ayrıldı ve 5 bin doz HPV aşısı temin edildi. İlk dozlar Gazi Hastanesinde yapılmaya başlandı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, proje kapsamında 9-30 yaş arasındaki kız çocuklarına ve kadınlara, rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik üç doz HPV aşısı yapılacağını belirtti.

Ünsal, ilk dozun bugün, ikinci dozun 2 ay sonra ve üçüncü dozun ise 6 ay sonra yapılacağını, projenin yaklaşık 1 yıl süreceğini kaydederek, 11 belediyenin teknik destek almak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

"İş birliğinden mutluluk duyuyoruz"

GÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Hasan Bostancı da iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, uygulamanın Türkiye'de yayılarak devam etmesini temenni etti.

GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise "HPV aşısı, özellikle 15 yaş altındaki bireylere uygulandığında yüzde 99,5 oranında koruma sağlıyor. Enfeksiyon kadın ve erkek bireylerin yüzde 85'ini etkiliyor. Dileriz ki Türkiye'deki tüm kadınlar ve erkekler bu aşıya kavuşur. Bu enfeksiyonu önlemenin başka bir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

GÜ Hastanesi Yetişkin Aşı Merkezi'ne gelerek ilk doz HPV aşısını yaptıran vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması - Son Dakika

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