Ankara'da üçüncü kez açılan ArtNouva Sanat Fuarı 21 ülkeden sanatçıyı ağırlıyor - Son Dakika
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Ankara'da üçüncü kez açılan ArtNouva Sanat Fuarı 21 ülkeden sanatçıyı ağırlıyor

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Ankara\'da üçüncü kez açılan ArtNouva Sanat Fuarı 21 ülkeden sanatçıyı ağırlıyor
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Ankara'da üçüncüsü düzenlenen ArtNouva Sanat Fuarı, ATO Congresium'da ziyarete açıldı. 25 Ekim'e kadar gezilebilecek fuarda 100'ü aşkın katılımcı ile 1240 sanatçının eserleri ve 21 ülkeden 200'e yakın sanatçının çalışmaları yer alıyor.

Ankara'da üçüncüsü düzenlenen "ArtNouva Sanat Fuarı" ziyarete açıldı.

ATO Congresium'da açılan fuar, 100'ü aşkın katılımcı ve 1240 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Fuarda, 21 farklı ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının eserleri de sergileniyor.

Fuarı düzenleyen Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın resim, heykel, seramik, fotoğraf ve yeni medya çalışmalarından oluştuğunu belirterek, mimari projelere ve mekan ile sanat buluşmasına da ağırlık verdiklerini söyledi.

Fuarın gençler, üniversiteler ve mimarlık fakülteleri açısından önem taşıdığını vurgulayan Aygül, "Gençlerin inisiyatif aldığı fuarda, 4'ü Ankara'dan, 2'si ise Ankara dışından olmak üzere 6 üniversite yer alıyor." dedi.

Sanat ve mekan buluşmasına yönelik olarak mimar ve iç mimarlarla birlikte çalıştıklarını belirten Aygül, "Amacımız kent meydanlarının renklenmesi, kamuya açık alanların heykellere, seramiklere, resimlere kavuşması. O bağlamda bu fuarı ihtisaslaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da üçüncü kez açılan ArtNouva Sanat Fuarı 21 ülkeden sanatçıyı ağırlıyor - Son Dakika
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