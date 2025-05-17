Ankara'da Yunus Polislerinden Bayram Gösterisi

Yunus polisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Ankara'da çeşitli gösteriler yaptı.

Çamlıca polis lojmanlarında düzenlenen etkinlikte, Yunus polislerden oluşan ekip, Zeybek gösterisi yaptı.

Daha sonra motosikletle akrobasi ve parkur gösterisi yapan ekiplere izleyenler yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan kişinin izlediği gösterilerde, çocuklar da motorlara bindirilerek tur attırıldı.