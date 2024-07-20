Ankara'daki Güvenpark Yenileniyor

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TBMM dahil Türkiye'deki birçok kamusal alanın projecisi Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından 1935'te tamamlanan "Güven Anıtı" çevresinde oluşturulan, Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı Güvenpark yenileniyor.

Başkentin simge mekanlarından olan ve şehrin merkezinde insanların adeta "nefes aldığı" Güvenpark'ta, tarihi dokusuna sadık kalınarak yenileme çalışması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Güvenpark'ın restorasyonu için 2024 yerel seçimlerinden önce "Revize Kentsel Tasarım Projesi" hazırlandı.

Doğal ve kültürel sit alanı olan parka ismini veren, Avusturyalı mimar Holzmeister tarafından yapılan "Güven Anıtı" ile çevresinde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Güvenpark'ta yürütülen restorasyon projesi kapsamında ise yetişkin ağaçlar, havuz ve oturma yerleri ile çocuk oyun alanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Atatürk Bulvarı ile Milli Müdafaa caddeleri arasında bulunduğu için çalışanların öğle tatillerini geçirdiği ve günlük gidiş gelişlerle hemen hemen tüm kentlilerin uğrak noktası olan parka, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için bir de anıt dikilecek.

"Burada bir tek ağacı kesmedik"

AA muhabirine parkta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Yöneticisi Bekir Ödemiş, "parkın tarihinin Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu" söyledi.

Ankara imar planında "Yeşil Kuşak" projesinin bir devamı olarak Güvenpark'ın tasarlandığını belirten Ödemiş, "Bugün üzerinde bulunduğumuz alan, Ankara'nın imar planını yapan Alman mimar Hermann Jansen tarafından planlandı. Burada Güven Anıtı ve 26 bin 840 metrekarelik rekreasyon alanı ve yeşil alan var. Güvenpark birinci derece doğal sit alanıdır ama Güven Anıtı olduğu için aynı zamanda da kültürel sit alanıdır." diye konuştu.

Çalışmalara başlamadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna sundukları projeye onay verildiğini anlatan Ödemiş, Güvenpark'ın, Cumhuriyet'in modernleşme sürecinde kamusal alan olan ilk parkları arasında yer aldığını dile getirdi.

Parkın, Ankara'daki kamusal mitingler ve eylemlere ev sahipliği yapmasından dolayı ülkenin toplumsal hafızasında önemli yere sahip olduğuna işaret eden Ödemiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenpark, Cumhuriyet'in ilk parkı olması dolayısıyla önemli bir kentsel mekandır ama bir taraftan da 100 yıl boyunca pek çok şeye tanıklık etmesi dolayısıyla toplumsal bellekte yer alan değerdir. Burayı iki etap olarak ele aldık. Birinci etapta kültürel miras dediğimiz Güven Anıtı ve çevresini tasarladık. İkinci etapta da parkın tamamını aldık. Burada bir tek ağacı kesmedik. Bu özgün yapıyı olduğu gibi koruduk. Bir de Keçiören metrosu biliyorsunuz buraya geldi. Keçiören metrosunun yaya çıkış merkezlerini, Kızılay bağlantısını dikkate alarak üç ana geçiş aksı bıraktık ki park hem yaşasın hem de kullanılsın."

"Burada pek çok kamusal ilişki var"

Parkta yer döşeme malzemelerini dokuya özgü seçtiklerini, ışıklandırmayı artırdıklarını belirten Ödemiş, şunları kaydetti:

"Aslında sözleşmemize göre eylülün sonunda bitmesi gerekiyordu ama burası Kızılay meydanı ve burada pek çok kamusal ilişki var. Birçok şeyi düzenlememiz gerekiyordu. Örneğin, banka ATM'lerinin, Kızılay Kan Merkezinin kaldırılması, geçici de olsa EGO'nun otobüs duraklarının bir süreliğine taşınması gerekiyordu. Yine Keçiören metrosunun yaya çıkış akslarının tamamlanması gerekiyordu. Dolmuş durakları konusu da vardı. Bunlardan dolayı 1-2 aylık bir gecikmeyle birlikte, sözleşmede belirtildiği tarih biraz geçse de yıl sonu itibarıyla Güvenpark'ı yenilenmiş, özgün dokusu bozulmamış şekilde bitireceğimizi düşünüyorum."