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Ankara'da Gönüllü Kadınlar Gazze'ye Kışlık Giysi Gönderiyor - Son Dakika
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Ankara'da Gönüllü Kadınlar Gazze'ye Kışlık Giysi Gönderiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü kadınlardan oluşan grup, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki mazlumlar için kışlık giysi ile aksesuarlar üretip gönderiyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Temsilciliğinde bir araya gelen gönüllüler, Gazze'de yaşayan kadınlar ve çocuklar için giysi kampanyası başlattı. Çocuk zıbını, eşofman takımı, çanta, hırka gibi yüzlerce parça ürün hazırlayarak bölgeye gönderen kadınlar, çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara\'da Gönüllü Kadınlar Gazze\'ye Kışlık Giysi Gönderiyor
10.01.2024 - 11:25,
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü kadınlardan oluşan grup, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki mazlumlar için kışlık giysi ile aksesuarlar üretip gönderiyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Temsilciliğinde bir araya gelen gönüllüler, Gazze'de yaşayan kadınlar ve çocuklar için giysi kampanyası başlattı.

Çocuk zıbını, eşofman takımı, çanta, hırka gibi yüzlerce parça ürün hazırlayarak bölgeye gönderen kadınlar, çalışmalarını sürdürüyor.

Gönüllü olarak kampanyaya katılan kadınlara Çubuk Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla biçki dikiş eğitimi veren Sevde Hatun Koç, AA muhabirine, daha önce Suriyeli yetimler ile 6 Şubat depremlerinden etkilenenler için kıyafet ürettiklerini söyledi.

Atölyede, 24 gönüllü kadının hem meslek öğrendiğini hem de sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldığını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Ürettiklerimizin bir kısmını kıyafet olarak gönderiyoruz, bir kısmını da kermeste satarak elde ettiğimiz parayı gönderiyoruz. Genel olarak geri dönüşüm malzemelerinden ve daha çok çocuk kıyafeti üzerine, özel tasarım kıyafetler, alt giyim, üst giyim ya da çantadır, kısa sürede paraya dönüştürülebilecek şekilde talepleri araştırarak üretim yapıyoruz. Ekip olarak çalıştığımızda bir kişi günlük iki takım kıyafet çıkarabiliyor. Günlük iki grupla sabah ve öğleden sonra olmak üzere aktif olarak sürekli çalışıyoruz.'"

Gönüllülerden Esma Sağlık da iki yıldır sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldığını, hayırseverlerin bağışladığı ve fabrikalardan temin ettikleri kumaşlardan üretim yaptıklarını anlattı.

Hacer Karabudak ise çocukluğunda annesinden öğrendiği dikiş becerisini hayır işleri için kullanmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Sabah atölyeye gelip akşam geç vakitlere kadar yoğun şekilde çalıştığını bildiren Karabudak, "Suriye'ye 1-12 yaş çocuk eşofman takımları gönderdik. Sonra deprem oldu, o zaman da hem yetişkin hem de çocuklara yönelik kıyafetler üreterek gönderdik. O dönem ceset torbasına kadar burada üretim yaptık. Şimdi de büyük acımız Gazze, Kudüs için dikiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Ankara, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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