Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu 40. yıl konserinde Mehmet Özbek'e vefa sunacak - Son Dakika
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Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu 40. yıl konserinde Mehmet Özbek'e vefa sunacak

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Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü 23 Ekim Cuma günü CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da özel konserle kutlayacak. Saat 19.00'da fuaye alanında açılacak fotoğraf sergisiyle başlayacak programda, kurucu şef Mehmet Özbek'e vefa da öne çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü CSO Ada Ankara'da verilecek özel konserle kutlayacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşunun 40. yıl dönümünü geçmişle geleceği, gelenekle sanatı ve vefayla müziği aynı sahnede buluşturan özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek 40. Yıl Özel Konseri, koronun 40 yıllık sanat yolculuğunu, Türk halk müziğine sunduğu katkıları ve bu köklü mirasa emek veren sanatçıları bir araya getirecek.

Türk halk müziğinin zengin repertuvarını yaşatmak, Anadolu'nun ezgilerini gelecek kuşaklara aktarmak ve geleneksel müzik kültürünün sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren koro, bu özel gecede yalnızca bir konser vermekle kalmayacak aynı zamanda tarihine, kurucularına ve yıllar boyunca bu sanat yolculuğuna katkı sunan tüm mensuplarına anlamlı bir vefa duruşu sergileyecek.

40 yıllık sanat yolculuğu fotoğraflarla anlatılacak

Gecenin programı, saat 19.00'da fuaye alanında açılacak özel fotoğraf sergisiyle başlayacak. Koronun kuruluşundan bugüne uzanan tarihsel ve sanatsal yolculuğunu belgeleyen fotoğraflar, konserlerden turnelere, sahne hatıralarından kurumsal tarihin iz bırakan anlarına uzanan bir hafıza alanı oluşturacak.

Sergi, sanatseverlere koronun 40 yıllık birikimini görsel belgeler aracılığıyla keşfetme imkanı sunacak.

Kurucu Şef Mehmet Özbek'e vefa

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, derlemeci ve koronun kurucu şefi Mehmet Özbek'in sanat hayatına ve müzik kültürüne sunduğu katkılar da gecenin özel başlıkları arasında yer alacak.

Konserin repertuvarı, koronun 40 yıllık geçmişinde iz bırakan, dinleyicilerin hafızasında yer edinen ve Türk halk müziği repertuvarına değer katan eserlerden özenle oluşturuldu.

Çok sesli koro düzenlemelerinin yanı sıra solo ve toplu icralara da yer verilecek programda, Anadolu'nun köklü ezgi geleneği sanatsal birikim ve yorum zenginliğiyle dinleyicilerle buluşacak.

Kurumsal hafızanın ve sanat geleneğinin göstergelerinden biri olarak emekli sanatçılar ve personel de özel geceye davet edildi.

Program, Anadolu'nun zengin halk oyunları geleneğini yansıtan özel koreografilerle de zenginleşecek.

Kaynak: AA
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