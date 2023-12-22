Ankara Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi COP28\'de Türkiye\'yi temsil etti

Ankara Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) "Decarbonize" projesi çalışmalarına Türkiye'den katılan tek okul oldu.

COP28, 30 Kasım-12 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlendi.

Ankara Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşık 70 ülkeden okulun yer aldığı Kanada direktörlüğündeki "Decarbonize" proje çalışmalarında Türkiye'yi temsil eden tek okul olarak COP28'e katıldı.

Bu alandaki çalışmalarını 5 yıldır sürdüren Decarbonize proje ekibi, hazırladıkları "karbon ayak izi" projelerinin detaylarını ve projedeki tüm çalışmaları da burada anlatma fırsatı buldu.

Okul Müdürü Ümit Emre Çiçek ve projeden sorumlu öğretmen Gülay Kiremitçi ve öğretmen Savaş Dağlı, katılımlarına destek veren ve sponsor olan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ye teşekkür etti.