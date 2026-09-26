Ankara Gölbaşı'nda çarşafla 170 bin liralık para ve ziynet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Gölbaşı'nda çarşafla 170 bin liralık para ve ziynet çalan şüpheli tutuklandı

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Ankara Gölbaşı'nda 21 Eylül'de bir eve girip yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin tanınmamak için çarşaf giyip şapka taktığı ve 152 suç kaydıyla 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 21 Eylül'de Gölbaşı'nda meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği, kapısı kilitlenmemiş bir eve girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Olayın ardından parkta üzerini değiştiren şüphelinin taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı saptandı.

Ekiplerin çalışması sonucunda otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Ankara GölbaşıGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Gölbaşı'nda çarşafla 170 bin liralık para ve ziynet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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