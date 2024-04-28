Ankara Güdül'de Yağmur Duası Tertiplendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Güdül'de Yağmur Duası Tertiplendi

Ankara Güdül\'de Yağmur Duası Tertiplendi

Ankara'nın Güdül ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı. Yağmur duasının ardından yapılan açıklamada, birlik ve beraberliğin ifadesi olan kaynaşmaların devam etmesi ve bol bereketli yağmurların yağması temenni edildi. Yağmur duasının ardından halka etli pilav ikram edildi.

28.04.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesinde Ziraat Odası tarafından yağmur duası tertiplendi.

İlçe Merkezi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.

Yağmur duasının ardından açıklamada bulunan Doğanay, huşu içinde yağmur duasında bulunduklarını söyledi.

Kaynaşmaların birliğin ve beraberliğin ifadesi olduğunu belirten Mehmet Doğanay, "Cenabı Allah bu birliğimizi, bereketimizi elimizden almasın. Bol ve bereketli yağmurlar nasip etsin. Dualarımızı kabul etsin. Bizlere bol bol rahmetler versin." dedi.

Yağmur duasının akabinde halka etli pilav ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Mehmet Doğanay, Ankara, Güdül, Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Güdül'de Yağmur Duası Tertiplendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Güdül'de Yağmur Duası Tertiplendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement