ANKARA İmamoğlu: Kayyım gündeminin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz (2)

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ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM'deki temaslarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti merkezinde ziyaret etti. İmamoğlu'nun görüşmede, TBB'nin kayyım uygulamasına yönelik atabileceği adımları ve bu konuda TBMM'ye sunulabilecek yasa teklifine ilişkin çalışmaları Özel'e aktardığı belirtildi. İmamoğlu, Özel ile görüşmesinin ardından, parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'BİZ KUTUPLAŞMANIN DEĞİL, BERABERLİĞİN TARAFINDAYIZ'

Ankara ziyaretine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile başlayan İmamoğlu, Yavaş ile ele aldıkları gündemi şu ifadelerle aktardı:

"Bugün iktidarda olanların, milletin tercihlerine saygı duymak yerine kendi gündelik çıkarları uğruna bizlere yönelik fütursuzca saldırılar başlattığını görüyoruz. Bu saldırılarla ne amaçladıklarının da farkındayız. Milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda koltuğa, makama, rollere değil sadece ama sadece milletin menfaatlerine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır. ve bundan asla vazgeçmeyiz. Biz kutuplaşmanın değil, beraberliğin tarafındayız. Birlikte güçlü olduğunun ve birlikteyken kazandığının bilincinde olan siyasetçileriz, belediye başkanlarıyız. Bize yapılan saldırıları asla tesadüf bulmuyoruz" dedi.

'PARTİMİZLE VE MİLLETİMİZLE TEK YUMRUĞUZ'

İmamoğlu, CHP'ye yönelik topyekun bir saldırı gerçekleştiğini söyleyerek, "Bu saldırıları, ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak da görüyoruz. Bir nevi bugünden saldırıların başlamasının altında yatan gerçek budur. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Karşımızdaki kesinlikle ifade edeyim, geçmişten bugüne tariflediğim şekliyle; organize kötülüktür. Ancak bu kötülük adına şunu ifade edeyim, ardına milletin iradesini alan bizlerle birlikte mücadele edemediğini ve açıkçası biçare olduklarını da yaşıyoruz" diye konuştu.

'PARTİMİZ, ÜLKEMİZİ BU YÜKTEN KURTARMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATTI'

İmamoğlu, 2 hafta önce Ankara'ya gelerek Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel başkanları ile Meclis'te temsil edilmeyen Zafer Partisi ve Memleket Partisi genel başkanlarını ziyaret ettiğini ifade etti. Parti genel başkanlarıyla bir kanun tasarısı üzerine görüştüklerini ifade eden İmamoğlu, "Bu ziyaretlerdeki temel amacımız, iktidarın giderek bir yönetim sistemine dönüşen, ne yazık ki kayyım sürecine dair ortak bir tutum geliştirmek ve ülkemizi milletin iradesine darbe vuran bu antidemokratik yaklaşımdan kurtarmak için bir süreç aydınlatması yapmak, Türkiye Belediyeler Birliği çerçevesinde bu süreci tamamen bu ülkenin üzerinden kaldırabilecek bir kısım adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden atabilmenin tarifini yapmak idi. Bu manada bu yaptığımız çalışmalar çok değerli karşılık buldu ve açıkçası bu oluşan fikir birliği zemini de beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu kapsamda partimiz, Meclis'te oluşan bu altyapıyla bir kanun tasarısı hazırlamak ve tüm partilerin katılımıyla ülkemizi bu kötü yükten kurtarmak üzere bir çalışma başlattı" dedi.

'ACİLEN ATILMASI GEREKEN DEMOKRATİK VE HUKUKİ ADIMLAR VAR'

Bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Genel Başkanımızla iktidarın izlediği kumpas politikalarını, vesayetçi düzeni, iktidarın başta ekonomi olmak üzere halkın gerçek gündemini görünmez kılan hileli adımlarının nasıl büyüdüğünü konuştuk. Bunları karşı halkın gündeminden kopmadan, halkımızla gerçek gündemi yakalayan ve kumpaslara da boyun eğmeden nasıl bir yol izlememiz gerektiğini konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Genel Başkanımızla bu kapsamda ve bu çerçevedeki geniş anlamdaki görüşlerimi paylaştım. Bundan sonra da bir bütün olarak çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehirlerimizi ve ülkemizi iktidarların atadığı şahıslar değil milletin seçtiği siyasetçiler ve belediye başkanları yönetmelidir. Hükümetin yargı ve kayyımlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikası ne yazık ki demokrasimizi, kardeşliğimizi baltalıyor. Yerel yönetimleri kayyımcı, vesayetçi anlayıştan kurtarıp milletin egemenliğini kayıtsız şartsız sağlamak için acilen atılması gereken demokratik ve hukuki adımlar vardır. Anlaşılıyor ki bugün iktidarda olanlar ilk seçimlerde ortaya çıkacağı belirginleşen milletin kararını engellemek üzere her hukuksuzluğa tenezzül eden adımlar atmaya karar vermiştir. ve ne yazık ki bu adımları atma konusunda belli hazırlıklar artık sokakta kahvehane dedikodusuna kadar ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Her türlü arbede güzel bir görüntü teşkil etmez. Arbede istemeyiz" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,