Ankara Keçiören'de elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

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Ankara Keçiören\'de elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
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Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Ankara Keçiören'de Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesinde Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşı kaldırıma geçmek için yola çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kaza anı, caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bisikletli sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün ise polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi.

Bölge esnafı Yunus Uslu, "Bisikletli refüjün orada bekledi. Sonra birden yola atladı. Yola atlayınca orta şeritten gelen araç vurdu. Durumu ağırdı" dedi.

Kaza hakkında inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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