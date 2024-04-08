Ankara Kent Konseyi İftar Programı Gerçekleştirdi

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Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi. Yavaş, "Bizlerin bir farkı olmalı. Farkımız ötekileştirmemek olmalı. Hiç kimseyi ayırmamak olmalı. Bu özelliğimizle öne çıkarsak toplumu bütünleştiririz. Kutuplaştırmak isteyenlere ancak bu şekilde engel olabiliriz" dedi.

Ankara Kent Konseyi, Gençlik Parkı'nda iftar programı düzenledi. "Kültürden Kültüre İftar Programı"na; CHP'nin Ankara'da kazandığı 16 ilçe belediye başkanı, iş dünyasından sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, üniversitelerden temsilciler ve sanatçılar katıldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ramazan ayına uygun olarak bu kentteki bütün duyguları geçmişten bugüne kadar taşıyan bütün emekleri tek sahnede gördüğümüz bir ışık var şu anda karşıda. Dört bin yıldır beşten fazla medeniyete ev sahipliği yapan bu kent gelecek yüzyıllarda da bütün güzellikleri taşıyacak büyük işlerin kentidir aslında. Bölmeden paylaşacağız diyor. Paylaşmak bölüşmek değil çünkü. Biz diyoruz ki paylaşmak payına düşeni almak değildir. Bizim toplumumuz onu bölüşmek diye bilir. Bu güzelliği taşıyacak olan kenttir. İşte doğru olan bu bizim için. Birlikte iş yapabilmenin gücü ya da birlikte iş yapmanın kudretinin büyüsünün aslında fotoğrafını görüyoruz şu anda karşımızda. Bu dayanışmanın insanlığa pandemi dönemindeki tedavisini hep beraber hissettik Burada yüzün üzerinde esnaf odası başkanımız var ve dayanışma içerisinde 250 binden fazla o ailenin kalbinin arttığı Şerafettin Cami etrafında bundan bin yıl önce yeniden dirildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün burayı başkent ilan etme nedenlerinden biri de bir ahi devleti kurma geleneğidir diyerek selamladığı esnaf örgütünün bütün liderleri burada bugün.

Ankara'nın iyilik organizasyonunu yapan ve bu kenti gelecek yüzyıla taşıyacak sosyolojisine bakmadan, kent, Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet müştereğinde, demokrasi çığlığının atıldığı demokrasi müştereğinde bir araya gelen kalpler kamplaştırmayı sona erdirdiler ve gelecek yüzyıla demokrasi çığlığını taşımak üzere yemin ettiler. Ortak akılla, katılım kültürüyle, inancımızda olan bütün değerlerle beraber yeniden dirildiğimiz bu kent, doğru bir sesle beraber herkesin aklına, duygusuna ihtiyacım var dediği gün tedavi oldu ve bugün o tedavinin sonucunu yaşıyoruz."

YAVAŞ: "HİÇ KİMSEYİ AYIRMAMAK OLMALI"

"Bizlerin bir farkı olmalı. Farkımız ötekileştirmemek olmalı. Hiç kimseyi ayırmamak olmalı. Bu özelliğimizle öne çıkarsak toplumu bütünleştiririz" diyen Mansur Yavaş da şunları söyledi:

"Kutuplaştırmak isteyenlere ancak bu şekilde engel olabiliriz. Ben seçilen bütün belediye başkanlarımın da aynı şekilde davranacağını, kaynakları israf etmeden gerçek ihtiyaçlarına harcayacaklarını ve başka partiden seçilen belediye başkanlarının da bir geçtiğimiz beş yıldaki belediye meclisinde yapılanları görüp seçimde de kendilerine bu yaptıklarını halka şikayet ettiğimiz zaman halkta nasıl karşılığı olduğunu gördükleri için inşallah onlar da bu kez bizimle el ele verir. 6 milyon Ankaralıya 25 belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam ederiz. Biz yine aynı şekilde ortak aklı daha da genişleterek daha önce bürokratlık yapmış, konusunda yetkin isimlerin de Kent Konseyi'ne dahil etmek suretiyle her konuda bir meclis yapıp, onların da akıllarından, tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz ve inşallah en büyük amacımız da Ankara'nın tarihi, kültürel değerlerini ayağa kaldırıp, özellikle Ulus'tan başlamak üzere. Buralar çok özel bir yer. Burada oturduğumuz yerde Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik Parkı'nı yapılışının buralardan bizzat adımlayarak izlemiştir. İleri gidiyorsunuz, Atatürk Orman Çiftliği bizzat ilgilendiği alanlardır. Çok yakınınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yer buraya 300 metre. Dolayısıyla bu alanlar bizim için çok çok önemli. Bunu hissederek buralarda yaşayan bir yönetici. Bunu da halka mutlaka aktarması lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentleriyle yakışır bir hale altı milyon Ankaralı el ele vererek en azından borcumuzu ödemeye çalışacağız."