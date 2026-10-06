Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı araçla çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı araçla çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Mamak'ta Kırıkkale-Samsun kara yolunda saat 16.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi, soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin, karşı yoldan gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesi Kırıkkale- Samsun kara yolunda meydana geldi. Erhan O. idaresindeki 41 AAT 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Daha sonra savrularak karşı yola geçen otomobil, L.T. idaresindeki 06 DNH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O. ile yolcu olarak bulunan N.O. hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile yanındaki yolcu M.T. de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN- Özkan KARAÇAM- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,

Kaynak: DHA
KırıkkaleSamsunGüncelAnkaraKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı araçla çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei