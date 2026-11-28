Ankara merkezli 31 ilde müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonlarında 70 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada; internet siteleri ve sanal medya platformlarında 'Müstehcenlik', 'Fuhşa teşvik', "Fuhşun yolunu kolaylaştırma' veya 'Fuhşa aracılık etme' suçlarını oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar tespit edildi. Bu kapsamda Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonları düzenlendi.

Tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alındı, 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, söz konusu paylaşımlara yönelik, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine ilişkin gerekli işlemler yürütülüyor.