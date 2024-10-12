Ankara'nın 101. Yılı Kutlandı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolasıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı kutlu olsun. 13 Ekim 1923, bağımsızlık mücadelemizin zaferle taçlandığı ve Cumhuriyet'imizin kalbinin Ankara'da atmaya başladığı tarihtir.

Başkent olmanın gururunu taşıyan bu kadim şehir, Cumhuriyet'imizin güvencesi ve ulusumuzun simgesi olarak yükselmeye devam ediyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların mirasını yaşatmak ve ülkemizi daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."